Целевая аудиторияАктивные люди в возрасте от 18 до 45 заинтересованные в получении новых впечатлений в сжатые сроки. В основном это начинающие туристы, а так же люди, предпочитающие двигаться по маршруту с максимальным комфортом и в сопровождении опытных гидов.
Цель проектаПривлечь внимание потенциальных клиентов к пешим маршрута по России. Рассказать об услугах и достоинствах фирмы, а так же предоставить информацию по ближайшему выезду.
Важный функционалСайт создан для сбора заявок. Присутствует несколько форм обратной связи. Блоки, требующие регулярных изменений, разработаны таким образом, чтобы клиент мог вносить их самостоятельно, не нарушая общую структуру. Дальнейшая верстка должна осуществляться в Tilda для удобства заказчика.
СтильЧистый, легкий, свободный. Основной акцент на фото и видеоматериалах.