Целевая аудитория

Активные люди в возрасте от 18 до 45 заинтересованные в получении новых впечатлений в сжатые сроки. В основном это начинающие туристы, а так же люди, предпочитающие двигаться по маршруту с максимальным комфортом и в сопровождении опытных гидов.

Цель проекта

Привлечь внимание потенциальных клиентов к пешим маршрута по России. Рассказать об услугах и достоинствах фирмы, а так же предоставить информацию по ближайшему выезду.

Важный функционал

Сайт создан для сбора заявок. Присутствует несколько форм обратной связи. Блоки, требующие регулярных изменений, разработаны таким образом, чтобы клиент мог вносить их самостоятельно, не нарушая общую структуру. Дальнейшая верстка должна осуществляться в Tilda для удобства заказчика.

Стиль Чистый, легкий, свободный. Основной акцент на фото и видеоматериалах.

Решение

Простой, лаконичный сайт с незначительной асимметрией основной галереи. Блоки разработаны с учетом дальнейшей верстки в Tilda. Часть контента расположена ассиметрично, чтобы оживить стандартную сетку. Большие объемы текста убраны в accordion.