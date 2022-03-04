WordPress. Подготовка и реализация "натяжки" сайта с верстки для компании uasport. Полная адаптивность элементов страниц, конкретно под требования клиента. Реализация системы настройки Клубов и Мероприятий, с помощью отдельных таксономий. Своя система фильтрации по множественным входным параметрам (Тип активности, город, район, возрастные группы, цены и т.д.). Уникальные формы обратной связи с клиентами. Есть возможность сообщить о найденных ошибках как в информации об мероприятии так и в описании клуба. Уникальные формы регистрации новых мероприятий и клубов (Включают множественные текстовые поля и формы вставки файлов). Установка и настройка сайта непосредственно на хостинге клиента. Работа всех фильтров и форм реализована с помощью технологии AJAX.