http://www.underbiz.com/

Музыкальная история UNDERBIZ началась в 1998 году. Группа из трех андеграундных музыкантов (Майк – гитара, бас, Энтони – сэмплинг, Любан – лирика, речитатив) записала несколько треков для популярного в то время в Питере рэп-сборника. Однако их музыка сильно выделялась на фоне остальных исполнителей. Это не был классический хип-хоп – жесткость и механичность бита концептуально отличала звучание UNDERBIZ. Cyber beats - так позже некоторые слушатели назвали стиль импровизированного трио. Сами участники называют свой стиль антистилем.