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Автомобили марок BMW и Mercedes - воплощение совершенного стиля, неисчерпаемой мощности и высоких стандартов комфорта и роскоши. Поэтому для компании «Юнит», предлагающей сервисное и техническое обслуживание автомобилей этих марок, мы решили сайт в сдержанной гамме глубоких оттенков темно-синего цвета. Именно такой дизайн, на наш взгляд, соответствует элегантной представительности автомобилей этих марок.

Как правило, наши Клиенты достаточно редко представляют, что именно они хотели бы видеть на своем сайте. В основном, полагаются на наш опыт. В этот раз мы осуществили замысел Заказчика. В блоке с флеш-анимацией выводится ключевая информация о компании в виде прямой речи реальных сотрудников.