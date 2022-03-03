Ускорение работы сайта

Анализ сайта на 1C-Битрикс CMS, выявление причин медленной работы и ускорение работы.
Измерение скорости по Google PageSpeed.
Обеспечиваем повышение объективных показателей скорости работы сайта посредством:
- оптимизации технических параметров сайта;
- оптимизации серверных настроек;
- оптимизации функционала;
- оптимизации контента.
Вы можете заказать предварительный анализ, в результате которого будут предложены наиболее эффективные мероприятия именно для Вашего сайта.
Делайте пожалуйста запрос на конкретные работы, либо уточняйте возможность проведения ускорения для конкретного сайта.