Услуги психолога-гипнотерапевта

https://nikolaev.krasnodar.su

Задача сайта заключалась в привлечении клиентов на услуги психолога. Мы выделили ключевую аудиторию - бизнесмены, которые оказались в сложной ситуации падения или отсутствия роста бизнеса. Разработали позиционирование. Сформировали основную проблему клиента, и предложили простой вариант решения данной проблемы. В итоге сайт выделил ключевую аудиторию и обеспечил заявки на консультации при первом посещении сайта.

В отличие от конкурентов мы начали не с описания списка услуг специалиста, а выделив ключевую аудиторию, начали с проблемы и потребности клиента, которую решает работа психолога.

Цена - 47000 руб.

Срок - 30 дней