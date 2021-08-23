Услуги спецтехники - автокраны и манипуляторы

Краны и краны-манипуляторы применяются для того чтобы поднимать грузы, на небольших высотах. Однако, основное их отличие состоит в том, что манипулятор должен транспортировать на себе эти же грузы, а автокран - не имеет такой возможности.

Основным преимуществом крана представляется его максимальная грузоподъемность. Автокран с подъемностью менее 18 тонн уже не встретишь. Максимальная же грузоподъемность может достигать 400 тонн, но это невероятно маловстречающиеся модели. В Украине таких лишь 3 единицы, и один из них находился в работе по строительству вантового моста на Днепре. Средний показатель по стране - это 60 - 120 тонн. Данные модели, можно быстро найти в любом крупном городе. Но не стоит забывать, чтобы такая машина не перевернулась при перегрузе, применяются специальные стабилизирующие опоры, за счет которых в большую сторону изменяется устройчивость.

Манипулятор не может сравниться большой грузоподъемностью, но не в этой детали его особенность. Его главное преимущество в сложении перевозе и возможностью погрузки товара. Примерно, грузоподъемность стрелы насчитывает от полутора до 5 тонн. Редко встречаются гидроподъемники от 5 до 10 тонн.

По опыту, наиболее тяжелыми грузами являются металлопрокат и железобетон. А в большинстве случаев перевозят и сыпучие материалы, заборы, древесину. Иногда необходимо разгрузить товар через канаву, и манипулятор успешно выполняет эту задачу.