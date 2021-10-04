Услуги водителя по Санкт-Петербургу и области

Создание сайтов⠀

Доброго времени суток! Меня зовут Иван @vanya_kirillov. Я занимаюсь созданием сайтов, продвижением сайтов.

Разрабатываю лендинги (одностpаничныe cайты), многостраничные сайты, сайты визитки, cайты для opгaнизaций, кoмпaний, частнoгo бизнeсa, интернет-магазины.⠀

Что вы получите при заказе:⠀

1. Отрисовку дизайна в Figma.

2. Работаю в Тильде в Zero block.

3. Полностью адаптивный сайт, под любой вид устройств, будь то компьютер, планшет или мобильный телефон.

4. Продающий сайт для ТОП-5 Яндекса и Гугл, сайт оптимизирован под продвижение и рекламу в Интернете.

5. Анимацию на сайте.

6. Анализ рынка (ЦА, Конкуренты).

7. Работа с текстом: вычитка, разбивка и дополнение.

8. Подключение доменов и прочих сервисов.

9. Настройка SSL-сертификата и защищённого протокола HTTPS.

10. Настройка контекстной рекламы и продвижение сайта.

11. Консультацию по пользованию сайтом.⠀