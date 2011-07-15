Веб-студия «Internet Marketing Solutions»

http://ims-studio.com

«Internet Marketing Solutions» - Ваш Веб-представитель и консультант.

Наша миссия – работать с Вами и для Вас.

Наша главная цель – создать Сайт, под задачи и пожелания Вашего Бизнеса (с нашей проффесиональной корректировкой и рациональными предложениями), который будет не просто информировать о Вашем Бизнесе, этот Сайт будет одним из лучших инструментов Его (Бизнеса) продвижения, привлечения потенциальних партнёров и клиентов, а главное – получения Прыбили и дальнейшего своего Развития и Роста.

Создание Сайта - процесс ответственный и увлекательный как для разработчика, так и для Заказчика. В процессе разработки Сайта Вы пройдёте и проанализируете все этапы создания свого бизнеса и прочуствуете пройденный путь снова. Но если же Вы только начинаете бизнес и уже думаете о Сайте, представительстве в интернете, то Вы на правильном пути и даже на несколько шагов впереди Ваших конкурентов.

И если у Вас такие же цели и задачи в Бизнесе как у нас (Работать для людей и воплощать их идеи и желания в жизнь), то мы предлагаем перейти к более конкретным действиям.