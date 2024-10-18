Вебинар по продажам

Сайт для магазина самоваров



Запрос

Приложение для заказа товаров через заявку со ссылкой. Как только компания подтверждает возможность доставки, клиенту предлагается оплатить заказ через мануальный банковский перевод (по номеру телефона или реквизитам).



Реализовано

• Одностраничный лендинг с несколькими блоками:

- о нас,

- чем занимаемся,

- отзывы,

- товары.

• Личный кабинет для клиента (Базовая регистрация email / пароль)

• Возможность создавать и отправлять заявку на товар из личного кабинета

• Страница “Мои заказы”, где можно отслеживать их статус.

• Админка для управления заказами (Принять/отклонить/подтвердить оплату)

Проект выполнен на Bubble. Для просмотра админ панели введите email [email protected] пароль: 1111

Ссылка на проект:

https://samovar-40793.bubbleapps.io/version-test?debug_mode=true