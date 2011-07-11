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Велосипеды Format - это алюминиевые велосипеды премиум класса: горные велосипеды начального уровня, универсальные горные хардтэйлы спортивного уровня и хардтэйлы профессионального уровня, а также велокроссовая серия, сити-байки.