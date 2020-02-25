VERBATORIA.RU

Добавлена
4 года назад
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Компания работает с 2014 года. Здесь опытные сертифицированные специалисты проводят уникальный тест на способности ребенка, подростка,

взрослого по семи граням интеллекта (TQ). Диагностика проводится по

возрастным группам, что обеспечивает индивидуальный подход к оценке

потенциала человека, а не сравнение с нормами как в традиционных

методах.