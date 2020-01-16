Верстка сайта по PSD макету

Задачи:

Выполнить верстку по PSD макету.

Сделать кроссбраузерность (чтобы сайт отображался в браузерах: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер, Edge, IE 11+, Safari (Mac OS))

Выполнить адаптивную верстку, чтобы сайт хорошо смотрелся как на больших, так и на маленьких девайсах.

Подключить форму для отправки заявок на почту.

Установить метрику на сайт и отслеживать целевые действия.

Опубликовать сайт на хостинг.

Изначально отсутствовал макет для адаптивной верстки, поэтому сам подгонял сайт под размер мобильных устройств, сохранив визуальную часть сайта и необходимые пропорции.

Разметка макета была в 12 колонок, поэтому использовал Bootstrap версии 4+, который подходит для этого решения. Для слайдеров и модальных окон использовал дополнительные плагины, которые ускоряют работу.

Для отслеживания действий на сайте подключил Яндекс.Метрику и установил цель - заявка. Когда клиент оставит свои контакты и нажмет “Отправить” мы увидим это, также это дает возможность сверять количество заявок, которые пришли на почту.

В целом сайт закрывает все боли клиента, которому нужен портрет на холсте, что дает возможность получать только “целевые” заявки.