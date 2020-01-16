Верстка сайта по PSD макету

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Задачи:
- Выполнить верстку по PSD макету.
- Сделать кроссбраузерность (чтобы сайт отображался в браузерах: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер, Edge, IE 11+, Safari (Mac OS))
- Выполнить адаптивную верстку, чтобы сайт хорошо смотрелся как на больших, так и на маленьких девайсах.
- Подключить форму для отправки заявок на почту.
- Установить метрику на сайт и отслеживать целевые действия.
- Опубликовать сайт на хостинг.
Разметка макета была в 12 колонок, поэтому использовал Bootstrap версии 4+, который подходит для этого решения. Для слайдеров и модальных окон использовал дополнительные плагины, которые ускоряют работу.
Для отслеживания действий на сайте подключил Яндекс.Метрику и установил цель - заявка. Когда клиент оставит свои контакты и нажмет “Отправить” мы увидим это, также это дает возможность сверять количество заявок, которые пришли на почту.
В целом сайт закрывает все боли клиента, которому нужен портрет на холсте, что дает возможность получать только “целевые” заявки.