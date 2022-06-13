Верстка сайта с анимациями

Требовалось:

-адаптивно сверстать лендинг

-написать анимации, а именно:

--исчезновение первого экрана при скроле

--паралакс второго блока

--паралакс логотипа на первом экране

--добавление активного класса и названия секции в меню, в зависимости от того какая секция сейчас на экране

--появление блоков с текстом и полоски на левой части этих блоков при скролле

--изменение стиля фиксированного хедера в зависимости от того над каким блоком он находится

Используемые технологии и средства:

-html

-scss

-js

Ссылка на разработанный сайт:

https://prokuratovnikita.ru/perspect