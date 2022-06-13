Верстка сайта с анимациями

Требовалось:
-адаптивно сверстать лендинг
-написать анимации, а именно:
--исчезновение первого экрана при скроле
--паралакс второго блока
--паралакс логотипа на первом экране
--добавление активного класса и названия секции в меню, в зависимости от того какая секция сейчас на экране
--появление блоков с текстом и полоски на левой части этих блоков при скролле
--изменение стиля фиксированного хедера в зависимости от того над каким блоком он находится
Используемые технологии и средства:
-html
-scss
-js
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