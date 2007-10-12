http://www.virtsynth.ru/index.php

Являюсь одним из администраторов данного ресурса. Сайт посвящен виртуальным синтезаторам (от сюда и название). Разрабатывал "с нуля". Данная CMS представляет собой полностью интегрируемый продукт с форумным движком phpBB2.х-3.х. Интеграция представляет собой единую БД, единые настройки как пользователей, так и самих систем и многое другое. Проект осуществил за 1 месяц с учетом работы над ним по 2-3 часа в день.