http://vysochanka.com.ua

Ми раді поділитися з вами ще одним проектом! Височанка-калуська хлібопекарня європейського зразка,у якій якість продукції цінується понад усе. Під час приготування хліба, булочок та печива використовуються лише найкращі рецепти. Різноманітність продукції вражає! Асортимент включає в себе багети, калачі, паски та багато іншого! Кожен знайде щось на свій смак.

Сайт приваблює своїм унікальним дизайном та зручністю у користуванні.Ми пишаємося можливістю зробити свій внесок у розробку саме цього сайту!

We are happy to show you one more project! Vysochanka-Kalush bakery of the European standard, in which the quality of the product is valued above all. Only the best recipes are used when cooking bread, buns and cookies. The variety of products is impressive! The assortment includes baguettes, cakes, Easter cakes and much more! Everyone will find something to his\her taste.

The site attracts with its unique design and ease of use. We are proud to be part of the development of this site!