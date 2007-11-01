Июнь, 2007

http://www.vizitka.uz/

Визитка.UZ - это новый проект Узбекистана по разработке шаблонов и бланков визитных карточек, пригласительных и т.д. Схема работы проста - пользователь выбирает необходимые настройки, заполняет данные и создает макет визитной карточки, а затем отправляет их на печать в полиграфию (потом их можно либо забрать, либо заказать на дом).

В отличие от простой пользовательской схемы, программная часть намного сложнее. В разработке используются java + php формы, cookies, а также портальная система, которая позволяет хранить все данные и обеспечивать максимальное удобство для пользователя.