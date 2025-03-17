ВМК Тула - организация ритуальных услуг

Сфера : Ритуальные услуги и производство памятников в Туле.

Цель : Создать удобный сайт для клиентов, предоставляющий информацию о услугах, памятниках и благоустройстве захоронений.

Решение : Создан современный корпоративный сайт с акцентом на удобство и серьезность компании. Пользователи легко находят цены, услуги и товары. Детальный раздел описывает ритуальные услуги — от оформления документов до организации поминок. Каталог памятников с базовыми ценами и описанием преимуществ (прочность, долговечность, устойчивость к погоде, цветовые решения). На сайте есть формы заказа, контакты, адаптивный дизайн для всех устройств и SEO-оптимизация с ключевыми словами для повышения видимости в поисковиках.

https://vmk71.ru/