Вёрстка сайта doubledriveband.kz и посадка на CMS
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3 года назад
Вёрстка сайта doubledriveband.kz и посадка на CMS WordPress
- Имеется адаптив до 320px;
- Страницы организаторам, главная, фотогалерея, видеогалерея, контакты, партнёры, одежда;
- Все файлы структурированы по папкам;
- В написании разметки используется методология БЭМ;
- Использована сборка Gulp с набором необходимых плагинов;
- Использована технология GRID содержимого всех страниц;
- Выполнена интеграция в CMS WordPress с возможностью полного администрирования сайта;