Вёрстка сайта doubledriveband.kz и посадка на CMS

Добавлена
3 года назад
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ddn.JPG

Вёрстка сайта doubledriveband.kz и посадка на CMS WordPress

- Имеется адаптив до 320px;

- Страницы организаторам, главная, фотогалерея, видеогалерея, контакты, партнёры, одежда;

- Все файлы структурированы по папкам;

- В написании разметки используется методология БЭМ;

- Использована сборка Gulp с набором необходимых плагинов;

- Использована технология GRID содержимого всех страниц;

- Выполнена интеграция в CMS WordPress с возможностью полного администрирования сайта;

WordPressGulp