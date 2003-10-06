WEB and mobile Planner with CRM

Ми створили комплексний мобільний додаток і веб-інтерфейс для кінного спорту та управління стайнями, який орієнтований на тренерів, власників коней та спортивні клуби. Це рішення поєднує в собі простий та інтуїтивний дизайн з широкими функціональними можливостями, що робить його незамінним інструментом для організації тренувань, контролю прогресу коней, а також управління завданнями в кінюшнях.



Ключові особливості:



Інтеграція для управління кіньми та кінюшнями: Додаток дозволяє легко керувати інформацією про кожного коня, включаючи його стан здоров'я, історію тренувань, раціон та інші важливі деталі. Це допомагає тренерам та власникам коней швидко приймати обґрунтовані рішення.



Мобільний та веб-інтерфейси: Додаток адаптований як для мобільних пристроїв, так і для веб-платформ, що дозволяє користувачам отримувати доступ до своєї інформації в будь-який час і з будь-якого місця.



Інтуїтивний дизайн: Зручний і простий у використанні інтерфейс дозволяє швидко створювати, змінювати та відстежувати тренувальні завдання, події та нагадування про важливі дати або дії.



Аналітика та звіти: Вбудована система аналітики допомагає користувачам відслідковувати ефективність тренувань, результати змагань та прогрес у досягненні поставлених цілей для кожного коня.



Персоналізовані нагадування та планувальник: Додаток надає можливість планування тренувальних сесій та подій, автоматично генерує нагадування та звіти для забезпечення належної уваги до кожного коня.



Результати:

Наше рішення допомогло клієнту отримати надійний інструмент для управління кіньми та кінюшнями, підвищення ефективності роботи тренерів і клубів, а також для підтримки високого рівня догляду за кіньми. Додаток значно спрощує організацію щоденних завдань, робить процес тренувань прозорішим та підвищує загальну продуктивність.



Цей проект демонструє нашу експертизу в розробці спеціалізованих програмних продуктів, які задовольняють потреби конкретної галузі, у даному випадку кінного спорту, підвищуючи зручність та функціональність для користувачів.