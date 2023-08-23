Цей веб-додаток реалізований з використанням технологій Next.js та Tailwind CSS, і він є багатосторінковим. Важливою особливістю цього додатка є наявність зворотного зв'язку, що дозволяє користувачам взаємодіяти з ним та надсилати відгуки. Крім того, додаток також має розширені можливості для роботи з формами, що дозволяють здійснювати різноманітні операції та збирати інформацію з користувачів.