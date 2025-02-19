Сайт wisenutrition предлагает программу холистического детокса и оздоровления всего тела, направленную на улучшение внешнего вида, повышение энергии и общее самочувствие.

Разработали информационный сайт про полезное питание. Выполнили детальный обзор продукта, описали все его стороны. Встроили интернет-магазин для покупка и заказа товара.

Сайт был свёрстан и реализован в точности поставленной задаче, был подключен и настроен магазин для покупки товаров.

Ссылка на работу - https://wisenutrition.tips