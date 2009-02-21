Языковые переводы «Ти-Тайм»

http://www.t-time.ru/

«Ти-Тайм» является дочерним проектом Компании «FreeLancer Group» и занимается языковыми on-line переводами посредством СМС, Телефона или Интернет.

Основное назначение проекта t-time перевод текстов через Интернет. Для этого нами был разаботан специальный механизм взаимодействия между переводчиком и пользователем в режиме он-лайн.

Благодаря системе уведомления, пользователь всегда будет в курсе о текущем состоянии его запроса (в режиме ожидания, либо в процессе перевода), может общаться с переводчиком на всех этапах обработки текста и, при необходимости, пояснять отдельные аспекты темы перевода. Именно благодаря этому, переводы получаются наиболее достоверные и соответвующие теме.

Также на сайте реализована интерактивная система оплаты, позволяющая производить оплату практически всеми доступными и способами и зачислять сумму конкретному пользователю автоматически при поступлении средств.