YK Detailing Сайт автодетейлинга

💼 Описание:



Разработка сайта для YK Detailing – сервиса профессионального ухода за автомобилями. Цель проекта – создать стильный, современный и удобный сайт, который отражает премиальность услуг компании и привлекает новых клиентов.





🚀 Что было сделано:



✅ Дизайн сайта – разработка в Figma, акцент на премиальный стиль

✅ Верстка и адаптация – сайт корректно работает на всех устройствах

✅ Разработка логотипа – создание фирменного стиля

✅ Создание визитки – дизайн и подготовка к печати

✅ Покупка и подключение домена – настройка хостинга и SSL-сертификата





🛠️ Технологии:



💻 HTML5, CSS3, JavaScript

📦 Bootstrap (адаптивная верстка)

🎨 Figma (дизайн)





🌐 Сайт: ykdetailing.co.uk