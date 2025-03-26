YK Detailing Сайт автодетейлинга

💼 Описание:
Разработка сайта для YK Detailing – сервиса профессионального ухода за автомобилями. Цель проекта – создать стильный, современный и удобный сайт, который отражает премиальность услуг компании и привлекает новых клиентов.
🚀 Что было сделано:
✅ Дизайн сайта – разработка в Figma, акцент на премиальный стиль
✅ Верстка и адаптация – сайт корректно работает на всех устройствах
✅ Разработка логотипа – создание фирменного стиля
✅ Создание визитки – дизайн и подготовка к печати
✅ Покупка и подключение домена – настройка хостинга и SSL-сертификата
🛠️ Технологии:
💻 HTML5, CSS3, JavaScript
📦 Bootstrap (адаптивная верстка)
🎨 Figma (дизайн)
🌐 Сайт: ykdetailing.co.uk