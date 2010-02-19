Юридический портал Магнитогорска
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Первый юридический портал города Магнитогорска.
Что сделал я
1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).
2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.
3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.
6. Вёрстка дизайна.
7. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
8. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).
Особенности
1. Лента новостей.
2. Консультации юриста он-лайн.
3. Статьи.
4. Фотогалерея.
5. Юридический справочник.
6. Мелкие полезные вкусности (архив ставок рефинансирования, калькулятор госпошлины и т.д.)
7. Сделан на cms Drupal.