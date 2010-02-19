Юридический портал Магнитогорска

http://www.maglaw.ru/

Первый юридический портал города Магнитогорска.

Что сделал я

1. Провёл переговоры с клиентом (выявил потребности, составил ТЗ, заключил договор).

2. Помог клиенту с выбором хостинга (и тарифного плана), а также покупкой домена.

3. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

4. Нашёл для этого проекта дизайнера, который сделал дизайн.

6. Вёрстка дизайна.

7. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

8. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Лента новостей.

2. Консультации юриста он-лайн.

3. Статьи.

4. Фотогалерея.

5. Юридический справочник.

6. Мелкие полезные вкусности (архив ставок рефинансирования, калькулятор госпошлины и т.д.)

7. Сделан на cms Drupal.