Ювелирный центр «Zerger.kz»

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Добавлена
15 лет назад
454 просмотра
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http://www.zerger.kz/

Ювелирный центр предлагает широкий ассортимент ювелирных украшений из золота и серебра, а также другие виды ювелирных изделий. Сайт представляет собой электронный каталог предлагаемой продукции, а также информацию о центре, новости и контакты.