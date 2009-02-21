Ювелирный центр «Zerger.kz»

http://www.zerger.kz/

Ювелирный центр предлагает широкий ассортимент ювелирных украшений из золота и серебра, а также другие виды ювелирных изделий. Сайт представляет собой электронный каталог предлагаемой продукции, а также информацию о центре, новости и контакты.