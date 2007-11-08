ЗАО Центр поддержки развития бизнеса "Содружество"
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16 лет назад
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Сотрудники Центра строят отношения с клиентами на индивидуальной основе, уделяя каждому максимум внимания. Содружество имеет репутацию надежного партнера среди своих многочисленных клиентов. Конкурентоспособные цены, оперативность, высокий уровень и широкий набор современных услуг являются гарантией качественного обслуживания клиентов.