https://zr.in.ua

Ми чимало часу приділили розробці проекту під назвою "Здорова родина". Але результат того вартий!

Мережа аптек, девіз якої : "Щастя- це здорова родина", пропонує ряд цікавих та зручних послуг! Наприклад, більшість аптек працює цілодобово, а для Вашої зручності працівники можуть доставити необхідні Вам ліки до найближчої аптеки. В мережі та на сайті постійно діють системи знижок та акцій, що робить покупки ще приємнішими! А віртуальний консультант Здоровко ще й підніме настрій.

На сайті представлена уся необхідна інформація, а саме :контакти, акції, новини, вакансії і т.д.

Ми раді бути частиною розробки таких корисних і водночас важливих проектів!

We have spent a lot of time developing a project called "Healthy Family". But the result is worth it!

The chain of pharmacies, whose motto is "Happiness is a healthy family", offers a number of interesting and convenient services! For example, most pharmacies work around the clock, and for your convenience, employees can deliver the medication you need to your nearest pharmacy. Discounts and promotions are constantly in place online and on the site, making purchases even more enjoyable! And the virtual consultant Zdorovko will also cheer you up.

The site provides all the necessary information, such as contacts, promotions, news, vacancies, etc.

We are glad to be part of the development of such useful and important projects!