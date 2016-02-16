Женский форум о стиле и моде

Добавлена
9 лет назад
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Визуально привлекательный женский форум на тему моды и стиля

- с добавление вертикального правого блока для  банеров

- с интуитивной формой управления профилем, сообщениями, подписками

-  с возможностью создания группы по интересам

- с инструментами для работы с SEO (продвижения сайта в поисковых системах, что на много важнее красивых картинок)

-  с возможностью "расшарить" информацию (на сегодня любой сайт должен быть этим оснащен по умолчанию)

- удобная и интуитивная админка

- шапка и разработка логотипа