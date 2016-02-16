Женский форум о стиле и моде

Визуально привлекательный женский форум на тему моды и стиля
- с добавление вертикального правого блока для банеров
- с интуитивной формой управления профилем, сообщениями, подписками
- с возможностью создания группы по интересам
- с инструментами для работы с SEO (продвижения сайта в поисковых системах, что на много важнее красивых картинок)
- с возможностью "расшарить" информацию (на сегодня любой сайт должен быть этим оснащен по умолчанию)
- удобная и интуитивная админка
- шапка и разработка логотипа