Zhilinmusic

А ви знаєте від чого залежить успіх співака, групи, музиканта. Одного таланту не достатньо. Потрібна команда, яка намагатиметься зробити все для успіху, але також однією з впливових людей цієї команди є музикальний продюсер, який може стати для тебе другом, вчителем, мотиватором. Одним з таких продюсерів є Володимир Жілін. Відвідавши його сайт, ви не тільки ознайомитесь з його діяльністю, а й зможете прослухати та придбати його музику. Будьте першими та отримайте у подарунок 10 безкоштовних бітів.

Do you know what influences on success of a singer, musical band or musician? It is not enough just a talent. You need a team that will try to do everything for success, but also one of the influential people in such team is a music producer who can become your friend, teacher, motivator. One of such producers is Vladimir Zhilin. Visiting his site, you will not only get acquainted with his activities, but will also be able to listen and buy his music. Be the first in line to receive his music. As a gift, you will get 10 Free Beats.