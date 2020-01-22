ЖК ОТ GRAF-DEVELOPMENT

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЖК ОТ GRAF-DEVELOPMENTРАЗРАБОТКА САЙТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СК GRAF-DEVELOPMENT
- Локация: Украина
- Команда: 6 специалистов
- Решение: Корпоративные сайты, Техническая поддержка, Контекстная реклама
- Отрасль: Недвижимость
- Технологии:
- PHP
- JavaScript
- jQuery
- Front End
(Bootstrap, CSS3, HTML5)
Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/rc-graf-development/