ЖК ОТ GRAF-DEVELOPMENT

Добавлена
4 года назад
89 просмотров
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ЖК ОТ GRAF-DEVELOPMENT

РАЗРАБОТКА САЙТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СК GRAF-DEVELOPMENT

  • Локация: Украина
  • Команда: 6 специалистов
  • Решение: Корпоративные сайты, Техническая поддержка, Контекстная реклама
  • Отрасль: Недвижимость
  • Технологии:
- WordPress

- PHP

- JavaScript

- jQuery

- Front End

(Bootstrap, CSS3, HTML5)

Подробнее тут https://avada-media.ua/portfolio/rc-graf-development/