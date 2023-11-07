Зручний та інформативний сайт для салону краси.

Розроблено лендінг - односторінковий сайт, який надає всю необхідну інформацію.

Створено "з нуля під ключ" на WordPress за допомогою Elementor. Адаптований під мобільні пристрої.

Секції включають:

- Перший екран з унікальною пропозицією продажу (УТП)

- Вигоди, які салон пропонує клієнтам

- Детальний опис послуг

- Галерея з фотографіями салону та виконаних робіт

- Інформація про майстрів

- Переваги, які роблять салон особливим

- Відповіді на поширені запитання

- Контактна інформація для зв'язку

На сторінці кілька разів використовувався блок із контактною формою, для заклику до дії.

Також було реалізовано пошук по сайту.

І, звісно, не обійшлося без адаптивної карти, яка дає змогу легко знайти салон краси.

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