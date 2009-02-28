Бесплатный символьный шрифт Notice
Шрифты
Добавлена442 просмотра
15 лет назад
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Идея создать шрифт состоящий из упаковочных символов, для облегчения работы дизайнерам, возникла достаточно давно. Толчком к её воплощению в жизнь, послужило сообщение одного из пользователей, тогда ещё проекта «Веди» (ProDTP). После проведённых двух месяцев на складе и изучения различной упаковки, шрифт появился на свет. Предназначен для печати на упаковке крупногабаритной техники. К сожалению, чаще всего используется не по назначению: для печати на майках визитках, используется в логотипах, и.т.п.