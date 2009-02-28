Бесплатный символьный шрифт Notice

Идея создать шрифт состоящий из упаковочных символов, для облегчения работы дизайне­рам, возникла достаточно дав­но. Толчком к её воплощению в жизнь, послужило сообщение одного из пользователей, тогда ещё проекта «Веди» (ProDTP). После проведённых двух меся­цев на складе и изучения раз­личной упаковки, шрифт по­явился на свет. Предназначен для печати на упаковке круп­ногабаритной техники. К со­жа­лению, чаще всего используется не по назначению: для печати на майках визитках, исполь­зуется в логотипах, и.т.п.

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