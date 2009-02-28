Шрифт DisplayOTF

Имитация шрифта дисплея сото­вого телефона в стандартном и активном состоянии. По мотивам телефона SonyEricsson T29. Ри­сунок знаков выполнен таким об­разом, что бы умещаться в одну строку. Выделенное сос­то­яние дисплея подключено в качестве альтернативного на­чер­та­ния, по средством скрип­та (фичи) 'salt' (Stylistic alternates).

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