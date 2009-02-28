Шрифт DisplayOTF
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Добавлена333 просмотра
15 лет назад
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Имитация шрифта дисплея сотового телефона в стандартном и активном состоянии. По мотивам телефона SonyEricsson T29. Рисунок знаков выполнен таким образом, что бы умещаться в одну строку. Выделенное состояние дисплея подключено в качестве альтернативного начертания, по средством скрипта (фичи) 'salt' (Stylistic alternates).
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