Шрифт ELSymbols

История создания шрифта нача­лась с того момента, когда пона­добилось создать план квартиры с планом электропроводки... Этот шрифт содержит символы электроприборов. Создан для ис­пользования в векторных ре­дак­торах, при сос­тав­ле­нии пла­нов электрической проводки и различных схем.

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