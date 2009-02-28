Шрифт ELSymbols
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Добавлена299 просмотров
15 лет назад
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История создания шрифта началась с того момента, когда понадобилось создать план квартиры с планом электропроводки... Этот шрифт содержит символы электроприборов. Создан для использования в векторных редакторах, при составлении планов электрической проводки и различных схем.
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