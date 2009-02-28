Шрифт Remeslo
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Добавлена287 просмотров
15 лет назад
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Акцидентный шрифт, состоящий из набора буквиц. Однажды, понадобилось оживить текст буквицами, подходящих не нашлось, решил нарисовать собственные. Так как получился практически полный кириллический набор, решил дорисовать остальные знаки – так появился шрифт Remeslo.