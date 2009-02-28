Акцидентный шрифт, состоящий из набора буквиц. Однажды, по­надобилось оживить текст бук­вицами, подходящих не наш­лось, решил нарисовать соб­ствен­ные. Так как получился практически полный ки­рил­ли­чес­кий набор, решил дорисовать остальные знаки – так появился шрифт Remeslo.