Шрифт «Rusticus» это имитация рустического письма. Истори­чески достоверным не является. Основная идея – создать рустику с кириллическими знаками. Для большего сходства с оригина­лом, в шрифте преду­смотрены альтернативные сим­волы. Под­клю­че­ны через скрипт (фичу) 'salt' (Stylistic alternates). Со­от­вет­ствен­но, бу­дут работать в Photoshop и Illustrator.

Традиционно, в архиве содержаться шрифты и для использования на сайте.

Скачать шрифт Rusticus можно на оффсайте: http://otlab.ru/fonts/rusticus.html