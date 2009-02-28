Шрифт Rusticus
Шрифты
Добавлена306 просмотров
15 лет назад
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Шрифт «Rusticus» это имитация рустического письма. Исторически достоверным не является. Основная идея – создать рустику с кириллическими знаками. Для большего сходства с оригиналом, в шрифте предусмотрены альтернативные символы. Подключены через скрипт (фичу) 'salt' (Stylistic alternates). Соответственно, будут работать в Photoshop и Illustrator.
Традиционно, в архиве содержаться шрифты и для использования на сайте.
Скачать шрифт Rusticus можно на оффсайте: http://otlab.ru/fonts/rusticus.html