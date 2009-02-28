Специальный шрифт, для тес­ти­ро­ва­ния отображения имён в программах. Собственно, на «ге­ни­аль­ность идеи» не претендую, шрифт создавался специально для технического тестирования, и поставленную задачу вы­пол­нил на «ура», теперь, когда тесты проведены, выкладываю его для общего пользования.

В этом шрифте, отсутствует гра­фи­ческая составляющая, иными словами набирать им символы нельзя. Новая версия адап­ти­ро­ва­на для CorelDraw.

Скачать шрифт TestFontNames