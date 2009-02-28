Шрифт TestFontNames
Шрифты
Добавлена285 просмотров
15 лет назад
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Специальный шрифт, для тестирования отображения имён в программах. Собственно, на «гениальность идеи» не претендую, шрифт создавался специально для технического тестирования, и поставленную задачу выполнил на «ура», теперь, когда тесты проведены, выкладываю его для общего пользования.
В этом шрифте, отсутствует графическая составляющая, иными словами набирать им символы нельзя. Новая версия адаптирована для CorelDraw.