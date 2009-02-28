Символьный шрифт Grafoman
Шрифты
Добавлена285 просмотров
15 лет назад
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Один из первых моих символьных шрифтов, нарисован был ещё в FontLab 2.5. Шрифт, содержит значки различной тематики, для декорирования текста. Символы шрифта расположены только на латинских знакоместах. Предназначен для использования в векторных редакторах.