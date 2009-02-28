Символьный шрифт Notice2

Продолжение серии шрифтов «Notice». Шрифт содержит ин­фор­мационные значки: «аэрпорт», «ресторан», «почта», «остановка автобуса», «такси», «метро», «банкомат», «кафе», «камера хранения», «мед­пункт», «таксофон» и дру­гие. Пред­наз­на­чен для сос­тав­ле­ния раз­лич­ных схем про­ез­да и на­ви­га­ции.

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