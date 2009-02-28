Символьный шрифт Notice2
Шрифты
Добавлена351 просмотр
15 лет назад
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Продолжение серии шрифтов «Notice». Шрифт содержит информационные значки: «аэрпорт», «ресторан», «почта», «остановка автобуса», «такси», «метро», «банкомат», «кафе», «камера хранения», «медпункт», «таксофон» и другие. Предназначен для составления различных схем проезда и навигации.