Символьный шрифт Notice3

Символьный шрифт, состоящий из пиктограмм — меток для одежды: «не стирать», «не гла­дить», «не отбеливать», и.т.п. Понимаю, что идея не нова, но мне хотелось представить знач­ки такими, какими вижу их я. Этот шрифт завершает три­логию шрифтов Notice. На самом деле, я немного подправил и два предыдущих шрифта, теперь, в прог­раммах поддерживающих расширенные OpenType имена, шрифты попадут в одну гар­нитуру. В остальных програм­мах, измен­ения заметны не будут.

Скачать шрифт Notice3