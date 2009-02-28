Символьный шрифт Notice3
Шрифты
Добавлена447 просмотров
15 лет назад
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Символьный шрифт, состоящий из пиктограмм — меток для одежды: «не стирать», «не гладить», «не отбеливать», и.т.п. Понимаю, что идея не нова, но мне хотелось представить значки такими, какими вижу их я. Этот шрифт завершает трилогию шрифтов Notice. На самом деле, я немного подправил и два предыдущих шрифта, теперь, в программах поддерживающих расширенные OpenType имена, шрифты попадут в одну гарнитуру. В остальных программах, изменения заметны не будут.