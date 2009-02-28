Символьный шрифт Shashki
Шрифты
Добавлена298 просмотров
15 лет назад
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Убеждаюсь каждый раз, как полезно иногда просматривать свои архивы с работами. Недавно, наткнулся на шрифт, о котором совсем забыл. Достаточно давно, на форум ProDTP, пришёл запрос от одного из посетителей, о разработке шрифта для бесплатного проекта посвящённого шашкам, вот так и родился этот символьный шрифт.