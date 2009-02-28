Символьный шрифт Shashki

Убеждаюсь каждый раз, как полезно иногда просматривать свои архивы с работами. Не­давно, наткнулся на шрифт, о котором совсем забыл. Дос­таточно давно, на форум ProDTP, пришёл запрос от од­ного из посетителей, о раз­ра­бот­ке шрифта для бесплатного проекта пос­вящённого шаш­кам, вот так и родился этот сим­вольный шрифт.

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