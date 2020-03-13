Адаптивная верстка, посадка на MODX сайта компании
Добавлена386 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная кроссбраузерная верстка с параллакс эффектами и плавной анимацией, посадка на CMS MODX, подгрузка контента и пагинация на AJAX, а так же написание калькулятора подсчета товаров.
Отзывы заказчика:
1. https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/sverstat-lending-pejdzh-1015099/
2. https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/postavit-sajt-na-modx-1019264/
3. https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstku-stranitcy-1019304/