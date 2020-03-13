Адаптивная верстка, посадка на MODX сайта компании

Адаптивная кроссбраузерная верстка с параллакс эффектами и плавной анимацией, посадка на CMS MODX, подгрузка контента и пагинация на AJAX, а так же написание калькулятора подсчета товаров.

Отзывы заказчика:

1. https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/sverstat-lending-pejdzh-1015099/

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