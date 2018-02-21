Блог Растеневодства

https://mirogorodov.ru/

Блог по растеневодству, который, включает в себя систему коментариев, оценка постов других пользователей, создание личного кабинета а так же возможность постов пользователями.

Данный сайт был создан с применением WordPress CMS, удобная и функциональная админ-панель позволяет администратору ресурса редактировать 100% контента. была создана кастомная тема без применения шаблонов.