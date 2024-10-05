CRM / BPM система Darwin

Добавлена
7 месяцев назад
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Система (darwinpro.org) настраивается под любой бизнес и любую компанию индивидуально и является не только CRM (системой для отдела продаж), а BPM системой, в которой могут работать все отделы компании в едином информационном поле.

  1. Если Ваша сфера деятельности связана с оконным, строительным (дома, бани, заборы, кровля, инженерия, вентиляция и тд.), или у Вас мебельная компания, система очень хорошо для Вас подходит.

  2. Платформа Darwin, настраивается под нужды Вашего бизнеса, а не наоборот.

  3. Darwin позволяет автоматизировать работу ВСЕЙ вашей компании в единой системе. Все отделы, любые бизнес-процессы, сотрудники будут работать в одном информационном поле, что позволяет в разы повысить эффективность бизнеса.

Опишите, что именно вы хотите получить, какие у вас предпочтения. Существует промокод для хороших скидок.