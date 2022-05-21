CRM ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Клиентом компании AVADA-MEDIA является сеть стоматологических клиник в США. Компания имеет более 15 филиалов, а также насчитывает больше 100 сотрудников.

Запрос клиента: создание подходящей CRM системы с помощью, которой можно автоматизировать процессы записи клиентов, создавать расписания работы врачей, а также централизовано вести учет бизнеса (включая каждый филиал и каждую клинику сети), иметь одну базу данных (как клиентскую, так и для сотрудников).

В результате проделанной работы сеть стоматологических клиник получили готовую CRM систему, которая четко выполнена по всем требованиям технического задания и выполняет все необходимые функции по запросу клиента, а именно:

Внедренная система CRM позволит сделать процесс записи клиентов автоматическим, структурировать все данные клиентов и сотрудников компании, а также упростить многие процессы в работе (взаимодействие с клиентами, запись на прием к врачу и т.д.). Таким образом, компания получает улучшение коммуникации, повышение уровня сервиса, экономию времени, надежный способ хранения информации и возможность ведения централизованного учета бизнеса.

https://avada-media.ua/portfolio/crm-sistema-dlya-seti-stomatologicheskikh-klinik/