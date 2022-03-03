CRM И ERP система ДЛЯ автоматизации битрикс24

Система, объединяющая компанию для эффективной совместной работы и управления внутренней информацией.

Поможет автоматизировать бизнес-процессы компании, организовывать действия персонала и контролировать их ход, обмениваться документацией и необходимыми данными. создание учетных записей, настройка прав доступа, ролей;- создание учетных записей, настройка прав доступа, ролей;

В kwork включены:

- первичная настройка CRM, создание произвольных полей, справочники, фильтры, статусы;

- создание ФОС на сайте, интегрированных с CRM;

- подключение и настройка корпоративной почты;

- подключение ip-телефонии, настройка маршрутизации звонков, записи разговоров;

- размещение виджета на сайте, интегрированного с CRM, популярными внешними мессенджерами и «Открытыми линиями» (онлайн-чат, заказать звонок, Вконтакте, Instagram, Fb, Avito... );

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