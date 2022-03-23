CRM-СИСТЕМА ДЛЯ КОПИРАЙТЕРОВ KNP

https://avada-media.ua/portfolio/crm-sistema-knp/

Клиентом компании AVADA MEDIA стал стартап, ориентированный на написание текстовых работ разной тематики и направленности. Для него была разработана уникальная CRM-система для обработки заказов клиентов, а также для автоматизации и стандартизация внутренних коммуникационных и бизнес-процессов.

КомандаAVADA MEDIA спроектировала и внедрила удобную систему, нацеленную на комплексную работу с клиентами, трафиком, внутренними и внешними каналами. CRM одновременно обеспечила структурированный доступ к базе, контроль рабочего процесса и быстрое создание отчетов, а также сформировала алгоритм по работе с заказчиками, авторами и менеджерами.

В результате оптимизации и автоматизации бизнес-процессов у стартапа появилось достаточно времени для решения других задач, привлечения целевой аудитории и развития бизнеса.