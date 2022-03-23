CRM-СИСТЕМА SPIRITSUP

https://avada-media.ua/portfolio/spiritsup/

Команда AVADA MEDIA спроектировала и внедрила для SpiritsUp надежную CRM-систему с широким функционалом, основной задачей которой является стандартизация и автоматизация внутренних бизнес-процессов, ведение учета.

Использование CRM в оптовой торговле сложно недооценить. Компания AVADA MEDIA создала удобную полнофункциональную систему, которая отвечает всем требованиям клиента. Она интегрируется с веб-площадкой и подгружает данные для дальнейшей обработки, позволяет эффективно распоряжаться ресурсами, вести бухгалтерский учет и учет товаров. Корректное формирование налоговых ставок напрямую влияет на развитие и успех SpiritsUp.

Благодаря комплексной системе отчетности клиент получил полный доступ к информации о финансовом положении компании, прибыли и результатах ее деятельности за определенный период.

Автоматизация и стандартизация процессов сократили расходы на обработку документов и повысили производительность труда, что положительно отразилось на результатах бизнеса в целом.