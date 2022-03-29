CRM-СИСТЕМА WOWHOME

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3 года назад
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https://avada-media.ua/portfolio/wowhome/

WOWhome — это управляющая ОСМД компания, которая занимается возведением и обслуживанием, а также оказывает помощь в технической эксплуатации объектов жилищного многоэтажного строительства.Компания AVADA MEDIA спроектировала для клиента CRM-систему, сайт и мобильное приложение для привлечения целевой аудитории, автоматизации процессов, быстрой и комфортной коммуникации, заказа товаров и услуг. Продукты продолжают дорабатываться, а их функционал — расширяться.